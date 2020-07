Dit is dé tijd voor frisse salades. Lekker licht, niet moeilijk en de smaakcombinaties van dit recept zijn verrukkelijk verrassend.

Voor vier personen

Bereidingstijd: vijftien minuten

Benodigdheden

Voor de dressing:

75 ml extra vergine olijfolie

½ tl cayennepeper

sap van 1 biologische bloedsinaasappel

een kneepje citroensap

snuf zeezoutvlokken

Verder nodig:

6 kropjes little gem sla, gewassen en blaadjes losgehaald

3 biologische bloedsinaasappels, witte vlies verwijderd en in plakjes gesneden

pitten van 1 granaatappel

1 el sumak

Bereiding

Begin met de dressing, zodat de smaken goed op elkaar kunnen inwerken. Doe alle ingrediënten in een schone (jam)pot en schud goed, of klop de ingrediënten tot een homogene dressing. Proef. Wil je hem pittiger? Voeg dan wat meer cayennepeper toe. Schep vervolgens alle andere ingrediënten, behalve de sumak, met een scheutje dressing om tot alle blaadjes sla bedekt zijn. Proef en breng zo nodig verder op smaak. Schep de salade op een grote schaal en maak af met de sumak voor een extra citrusachtige smaak en serveer meteen.

A salad a day…

Salades kunnen zo saai of bijzonder zijn als je zelf wilt, maar als het aan Ajda Mehmet ligt kunnen de meeste wel een upgrade gebruiken. In Salad days deelt ze verrassende smaakcombinaties en laat ze zien dat een salade véél meer kan zijn dan een bijgerecht. € 20,95 Good Cook

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Ajda Mehmet | Fotografie: Danique van Kesteren

