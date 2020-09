De lekkerste oosterse- streetfoodrecepten maak je gewoon in eigen keuken. En ze zijn nog plantaardig ook. Lees snel verder voor een heerlijk Oosters recept!

Voor tien loempia’s

Bereidingstijd: 15 minuten

Benodigdheden

Voor de spicy zuurkool:

500 g biologische zuurkool

1 el arachideolie

1 rode ui, fijngesneden

2 knoflooktenen, fijngesneden

2 tl sambal oelek (of 1 rode peper, fijngesneden)

1 tl kerriepoeder

1 tl sojasaus

1 tl ahornsiroop (of suiker)

Verder nodig voor de loempia’s:

150 g rodekool, fijngesneden

25 g bieslook

10 loempiavellen, ontdooid

50 ml ketchup

1 tl srirachasaus

1 tl ahornsiroop

400 ml arachideolie, om in te frituren

Bereiding

Spoel de zuurkool af in een vergiet en knijp goed droog. Verhit de olie in een wok en fruit de ui met een snuf zout. Voeg de knoflook toe en fruit 1 minuut mee. Voeg de sambal toe en vervolgens de zuurkool. Schep goed door. Voeg dan de kerrie, sojasaus en ahornsiroop toe. Wok nog een paar minuten. Leg de spicy zuurkool vervolgens klaar met rodekool, bieslook en een bakje water.

Leg een loempiavel op een snijplank en verdeel over de onderkant van het midden ongeveer 30 g zuurkool, 15 g rodekool en wat van de bieslook. Rol vanaf onderen op en vouw de zijkanten naar binnen. Maak de randen goed nat en rol verder op.

Herhaal met de overige loempiavellen. Verhit alvast de olie in een wok. Maak ondertussen de saus door de ketchup, sriracha en ahornsiroop met elkaar te mengen in een bakje. Frituur de loempia’s ongeveer 5 minuten of tot ze mooi goudbruin kleuren. Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer direct, met de saus erbij.

Plant is koning

Journalist Milou van der Will (die ook vaak voor VIVA schrijft) keek haar kookkunsten af van haar Indische opa en vader, maar steekt die smaken in een plantaardig jasje. Van basisreceptuur en streetfood en van spicy tot zoet: Vegan east biedt tachtig oosterse vegan recepten bomvol smaak. € 25,95 Good Cook

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-37, deze editie ligt t/m 15 september in de winkel of bestel ‘m hier.

Productie Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s Milou van der Will