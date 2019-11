Recept: Tostadas de  picadillo

Mexicanen weten wat feesten is, en daar hoort ook lekker eten bij. Met deze recepten staat er bij jou ook een fiësta op tafel.

Productie: Nynke Kooy | Tekst: Tanja Dusy

Voor 10 stuks

1 grote vastkokende aardappel (ca. 150 g) • 1 dikke wortel • 1 ui • 1 teentje knoflook • zout • peper • 500 g rundergehakt • 2 el tomaten-puree • 1 tl gemalen komijn • ½ tl ancho-chilipoeder (of cayennepeper) • ½ tl gedroogde oregano • 200 g tomatenstukjes (pak) • 200 ml kippenbouillon • 120 g cheddar • 1/4 witte kool (ca. 250 g) • 1 rode ui • 10 maistortilla’s (ca. 15 cm doorsnede) • 3-4 el ingelegde jalapeñoringetjes (uit een pot) • 4 el grofgehakte koriander Voor de crema Mexicana: 200 ml room met hoog vetgehalte • 1 volle el zure room • 1 el karnemelk

Bereiding

Maak een paar uur van tevoren de crema Mexicana: warm de room 40 seconden op in de magnetron. Meng de zure room en karnemelk in een glazen kom. Doe de opgewarmde room erbij en roer glad. Dek losjes af met plasticfolie (het mengsel moet wel kunnen ademen) en zet weg op een warme plaats. Laat de crema 4 tot 6 uur indikken. Roer er, afhankelijk van de vloeibaarheid, nog een beetje koud water door.

Dan de tostada’s: was de aardappel, schil en snijd ’m in stukjes van 1×1 cm. Schil de wortel en snijd in stukjes van 5×5 mm. Pel de ui en knoflook en snijd ze fijn. Bak de stukjes aardappel ongeveer 5 minuten in een koekenpan met olie. Haal ze uit de pan en bestrooi met zout en peper. Giet bijna alle olie uit de koekenpan. Bak de stukjes ui en wortel in het restant 8-10 minuten aan. Bak het fijngesneden teentje knoflook even mee. Doe het gehakt in de koekenpan en bak het op een hoge temperatuur kruimelig en bruin; verdeel daarbij het vlees met een houten lepel in stukjes. Kruid het gehakt met zout en peper. Voeg tomatenpuree, komijn, chilipoeder en oregano toe.

Voeg dan de stukjes tomaat en bouillon toe. Roer de stukjes aardappel erdoor en laat alles op een gemiddelde temperatuur in 30-40 minuten inkoken tot al het vocht is verdampt; roer de inhoud regelmatig om. Rasp intussen de cheddar grof. Was de witte kool en snijd in dunne reepjes. Pel de ui en snijd in stukjes. Verhit een laagje olie in een pan die iets groter is dan de tortilla’s. Leg de tortilla’s er een voor een in en bak ze aan beide kanten in 1-2 minuten knapperig bruin. Schep ze uit de olie en laat ze uitlekken op keukenpapier. Breng het gehakt nogmaals op smaak met zout en peper en verdeel het over de tortilla’s. Leg de kool erop, strooi de kaas erover, verdeel de jalapeñoringetjes en de ui erover en druppel er crema Mexicana op. Strooi koriander over de tostada’s en serveer ze.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-44. Dit nummer ligt t/m 5 november in de winkel of kun je hier online bestellen.