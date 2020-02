Recept: Nuevos rancheros

Koken met plantaardige producten in de hoofdrol: fijn voor het milieu, maar ook voor jou. Dit recept is namelijk simpel en verdraaid lekker.

Voor 4 personen

Benodigdheden

280 g stevige tofoe

300 g aardappelen

1 rode ui

1 groene paprika

3 teentjes knoflook

5 el olijfolie

1 el gerookte paprikapoeder

1 el gemalen komijn

1 el gemalen koriander

1 tl cayennepeper

4 limoenen

1 citroen

400 g stukjes tomaat uit blik

2 tl chipotlepasta (of chilisaus)

100 g boerenkool

400 g zwarte bonen uit blik

16 kerstomaten

8 lente-uitjes

1 avocado

10 g verse koriander

Bereiding

Pers de tofoe in een tofoepers, leg tussen twee schone theedoeken op een bord en leg daar iets zwaars op. Laat minstens 30 minuten staan. Snijd ondertussen de aardappelen in blokjes van 1 x 1 cm. Doe ze in een pan kokend water, breng het water weer aan de kook en kook 5 minuten. Giet af in een vergiet en laat 5-10 minuten staan. Pel ondertussen de rode ui en snipper hem fijn. Snijd de paprika doormidden, verwijder de steel en zaadjes en snijd het vruchtvlees in stukjes van 1 cm. Pel en rasp de knoflook. Verhit de koekenpan op middelhoog vuur en schenk de olie erin. Voeg de aardappelen en ui toe en bak al roerend 5 minuten mee. Voeg de knoflook, het paprikapoeder, de komijn, gemalen koriander, cayennepeper, 2 eetlepels zout en ½ eetlepel peper toe en blijf zachtjes roeren. Voeg de paprika toe en roer goed. Verkruimel de geperste tofoe erover en spatel door de rest van de ingrediënten. Snijd 2 limoenen en de citroen doormidden en knijp ze uit in de pan; vang eventuele pitten op. Voeg de stukjes tomaat en chipotlepasta toe en spatel voorzichtig door het geheel. Laat 2 minuten sudderen. Verwijder de harde nerven van de boerenkool. Snijd de bladeren in reepjes en doe ze in de pan. Giet de zwarte bonen af, spoel ze af en doe ook in de pan. Spatel alles door elkaar en verhit nog 5 minuten. Hak de kerstomaten en lente-uitjes fijn. Halveer en ontpit de avocado. Schep het vruchtvlees eruit met een lepel en snijd in dunne plakjes. Snijd de resterende limoenen in partjes. Haal de blaadjes van de takjes koriander en gooi de steeltjes weg. Verdeel het gebakken mengsel over kommen. Voeg de verse groenten en kruiden toe. Serveer de partjes limoen erbij, zodat iedereen naar smaak sap over het gerecht kan sprenkelen.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Henry Firth en Ian Theasby | Foto’s: Lizzie Mayson

