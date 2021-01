Goed begin van de dag: ontbijtkoekrepen met aardbeienjam

Dit feestelijke ontbijtje is hét recept voor een goed begin van de dag.

Voor twee personen

Bereidingstijd: 55 minuten

Benodigdheden

450 g bloem

70 g suiker

30 g kokosbloesemsuiker

50 g havermeel

5 g bakpoeder

220 g kokosolie

Voor de jam:

500 g aardbeien

1 el citroensap

1 tl citroenrasp

2 el ahornsiroop

1 tl maïzena

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C en bekleed het bakblik met bakpapier. Meng de ingrediënten voor de ontbijtkoeklaag. Kneed tot een kruimelig deeg en laat vijftien minuten in de koelkast opstijven. Snijd de aardbeien voor de jam in kleine stukjes. Zet de steelpan op laag vuur en voeg hier alle ingrediënten voor de aardbeienjam aan toe, behalve de maïzena. Laat ongeveer vijf minuten koken en roer regelmatig door. Voeg dan de maïzena toe aan de aardbeien in het steelpannetje. Laat nog drie tot vijf minuten zachtjes koken en haal van het vuur. Verdeel de helft van het kruimelige deeg voor de ontbijtkoek over de bodem van het bakblik en druk stevig aan. Schep de aardbeienjam eroverheen. Bedek de jamlaag met de andere helft van het deeg en druk voorzichtig aan. Bak 40 minuten in het midden van de oven. Laat afkoelen en snijd in tien repen. Bewaar de repen maximaal drie dagen in een luchtdichte trommel.

Een groen begin van de dag

Als het aan Sanne de Rooij van het blog Living the green life ligt, eten we allemaal één keer per week plantaardig. En dat kan ook makkelijk in de ochtend. Met de vele smoothies, sandwiches of salades uit Easy vegan all-day breakfast begin je de dag goed. € 22,50 Kosmos Uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s: Living the Green Life

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA 2020-04. deze editie ligt t/m 2 februari in de winkel of bestel ‘m hier.