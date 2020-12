Het betere troostvoer: vis in rauwe ham met olijven en kerstomaatjes

Is het buiten koud en guur? Duik lekker de keuken in voor dit hartverwarmende gerecht.

Voor vier personen

Bereidingstijd: vijftien minuten

Oventijd: tien minuten

Benodigdheden

1 el olijfolie + extra om te bestrijken

400 g gemengde kerstomaatjes

140 g (Siciliaanse) olijven

60 g boter, op kamertemperatuur

1 onbespoten citroen, de schil geraspt

¾ tl chilivlokken

8 plakken rauwe ham

4 ontvelde filets à 150-170 g van een stevige witte vis, zoal schelvis, kabeljauw of zeeduivel

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Bestrijk een bakplaat met een beetje olie. Hussel de kerstomaatjes en olijven met de olijfolie en bestrooi ze met zout en versgemalen zwarte peper. Zet opzij. Meng in een kommetje de boter, geraspte schil van de citroen en chilivlokken. Leg een plakje rauwe ham op een plat werkblad, leg er nog een plakje op dat het eerste plakje aan de smalle kant overlapt. Schep een kwart van het botermengsel op een van de plakjes en spreid het gelijkmatig uit. Leg een visfilet op de boter en rol de vis in de ham. Leg het pakketje met de naad naar beneden op de bakplaat. Herhaal met de rest. Schik de tomaatjes en olijven rond de vis en rooster acht tot tien minuten of tot de vis goed gaar is. Serveer meteen, met de tomaatjes en olijven.

Lekker langzaam

De winter is de perfecte tijd voor comfort food, vindt chef-kok Louise Franc. Met Slow heb je keuze uit 140 langzaam gegaarde gerechten. Of je nu houdt van rijkgevulde soepen, krachtige curry’s of gegratineerde groenteschotels. € 32,50 Good Cook

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Louise Franc | Foto’s: Chris Middleton

