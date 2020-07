Volkoren is niet alleen super gezond, maar ook heel veelzijdig. Dat bewijst dit smaakvolle gerecht. Aan tafel!

Voor vier personen

Bereidingstijd: 70 minuten

Benodigdheden

100 ml olijfolie

200 g zilvervliesrijst, ronde korrel

1 rode ui, in ringen

4 teentjes knoflook, in plakjes

1 volle tl gerookte paprikapoeder

750 ml kippenbouillon

flinke pluk saffraandraadjes

1 bosje bladpeterselie

230 g gegrilde rode paprika, uit een potje

250 g grote rauwe garnalen, gepeld

geraspte schil en sap van 1 biologische citroen

2 citroenen, in partjes

Bereiding

Verhit de olijfolie in een grote koekenpan op matig vuur. Bak de rijst een paar minuten en blijf omscheppen. Voeg de ui, knoflook en het paprikapoeder toe en bak alles nog acht minuten tot de ui zacht is. Alle ingrediënten moeten goed met de olie zijn bedekt. Blijf regelmatig omscheppen. Voeg de bouillon en saffraan toe en breng aan de kook. Leg het deksel op de pan en laat het 35 minuten zachtjes pruttelen. Hak de peterseliesteeltjes fijn en leg de blaadjes opzij. Haal het deksel van de pan en doe de paprika’s, peterseliesteeltjes, garnalen en de schil en het sap van de citroen erin. Laat alles nog tien minuten pruttelen. Voeg zout en peper naar smaak toe, strooi de peterselieblaadjes erover en geef er de citroenpartjes bij.

Variëren met volkoren

Havermout is gezond en zilvervliesrijst is beter dan witte rijst. Maar waarom eigenlijk? In 100% volkoren legt de Londense food stylist Emily Ezekiel helder uit waarom je het beste voor volkorengranen kunt kiezen. En met 120 smakelijke recepten biedt ze vervolgens meer dan voldoende inspiratie om de net geleerde lessen onmiddellijk in de praktijk te brengen. € 22,99 Uitgeverij Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Emily Ezekiel | Foto’s: Issy Croker

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-29, deze editie ligt t/m 21 juli in de winkel of bestel ‘m hier.