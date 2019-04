Recept: Pasta met spek en pecorino romano, buon apetitto!

Weinig gedoe, maar véél smaak: dat is de Italiaanse keuken. Tover met deze drie simpele gerechtjes Italië zo bij jou op tafel.

Pasta met spek en pecorino romano

Benodigdheden voor 4 personen: 400 g spaghetti, bucatini, rigatoni of paccheri • olijfolie • 100 g guanciale of pancetta, in plakken van 0,3 cm en vervolgens in reepjes • 70 g Pecorino Romano, geraspt • 2 tl zwarte peperkorrels, in een vijzel gestampt of in de koffiemolen grof gemalen

Bereiding

Zet een pan met water op voor de pasta. Doe er minder zout in dan gewoonlijk, want de guanciale en Pecorino zijn behoorlijk zout. Verhit een eetlepel olijfolie in een ruime pan en fruit daar zachtjes de reepjes guanciale of pancetta in. Dit moet niet te hard gaan, want het doel is om het vet te smelten, zonder dat de guanciale bruin of krokant wordt. Kook intussen de pasta al dente. Doe alvast een lepel van het kooknat bij de guanciale. Giet de pasta af (vang een kopje van het kooknat op). Doe de pasta met een paar lepels kooknat bij de guanciale in de pan. Zet het vuur hoog en roer. Het moet een dikke, glanzende saus worden. Voeg eventueel meer kooknat toe. Haal de pan van het vuur. Doe de helft van de Pecorino en peper erbij, roer goed door en dien op. Geef de rest van de Pecorino erbij.

