Zo maak je perencupcakes met creamcheese frosting

Je mag geen appels met peren vergelijken. En dat hoeft ook niet: met deze recepten bak je er met beide iets feestelijks van!

Voor twaalf stuks

Benodigdheden

2 rijpe peren (bijv. xenia)

150 g boter, op kamertemperatuur

125 g donkerbruine basterdsuiker

3 eieren

1 tl vanille-extract

150 g zelfrijzend bakmeel

Voor de garnering:

300 g roomkaas (bijv. Mon Chou)

200 g poedersuiker

1 tl vanille-extract

1 el stoofperensuiker (perenrood)

12 perendrups

Bereiding

Verwarm de oven voor op 190 °C. Verdeel de cupcakevormpjes over de muffinbakvorm. Schil de peren en snijd ze in kleine stukjes. Klop in een ruime kom de boter met de basterdsuiker in vijf minuten lichtbruin en luchtig met de handmixer. Voeg één voor één de eieren toe. Voeg pas een volgend ei toe, als het vorige helemaal is opgenomen. Meng het vanille-extract erdoor. Zeef het bakmeel boven het beslag en spatel het zo luchtig mogelijk erdoor. Spatel als laatste de peer door het beslag. Verdeel het beslag gelijkmatig over de vormpjes. Bak de cakejes in het midden van de oven in vijftien tot twintig minuten goudbruin en gaar. Laat ze tien minuten afkoelen in de vorm en vervolgens uit de vorm helemaal afkoelen. Klop de roomkaas met de poedersuiker en het vanille-extract tot een gladde crème. Schep de crème in de spuitzak en spuit in mooie golven op de cupcakes. Bestrooi eventueel met de peren-suiker en versier met een perendrup.

Alle bakkers verzamelen!

Liefhebbers van Heel Holland bakt kunnen hun hart ophalen aan de allerlekkerste bakrecepten met appels en peren. Van de klassieke appeltaart met slagroom tot appelbollen of perencake: met het boek Heel Holland bakt appeltaart kunnen thuisbakkers helemaal losgaan. € 22,50 Kosmos Uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Martine Steenstra | Foto’s: Mitchell van Voorbergen en Maaike van Haaster Fotografie