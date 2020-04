Recept: prachtige Perzische rijst

Smaak is uiteraard belangrijk, maar het oog wil ook wat. Dit vegetarische wereldgerecht is een feestje voor alle zintuigen.

Voor 4 personen

Benodigdheden

1 tl saffraan

80 g gedroogde cranberry’s

rasp en sap van 2 citroenen

80 g blanke rozijnen

350 g basmatirijst

50 g boter, gesmolten

2 kaneelstokjes

10 kardemompeulen

schil van 1 sinaasappel

1 bosje munt

80 g blanke amandelen

olie

80 g pistachenoten (gepeld gewicht)

2 ½ el kristalsuiker

rasp van 1 sinaasappel

15 ml oranjebloesemwater

granaatappelpitjes

Bereiding

Giet 2 el kokend water over de saffraan en laat het kruid 5 minuten staan. Wel de cranberry’s 15 minuten in het citroensap en een beetje kokend water. Laat ook de rozijnen in wat kokend water wellen. Spoel ondertussen de rijst af onder de kraan en verwarm de oven voor op 230 °C of op de hoogste ovenstand. Doe de rijst in een diepe ovenschaal van 20×30 cm. Voeg 1 el versgemalen peper toe en giet er boter en 700 ml kokendheet water overheen. Voeg 1 tl zout, de kaneelstokjes, de kardemompeulen en stukjes sinaasappelschil toe. Doe de takjes munt erbovenop en dek de schaal af met aluminiumfolie. Zet de schaal 25 minuten in de oven, tot de rijst alle vloeistof heeft opgenomen. Haal de rijst uit de oven, open een stukje van de folie en giet het saffraanwater over een hoek van de ovenschaal. Dek de schaal weer goed af en laat de rijst nog 5 minuten afgedekt stomen. Ga ondertussen verder met de toppings. Hak de amandelen grof. Giet het water van de rozijnen en cranberry’s af. Verhit een ruime scheut olie in een koekenpan. Voeg de amandelen, pistachenoten, cranberry’s, rozijnen en de suiker toe. Bak ongeveer 5 minuten. Verwijder de kardemompeulen, kaneelstokjes en sinaasappelschillen uit de rijst. Meng de saffraanrijst met de rest van de rijst. Zo houd je witte en gele rijstkorrels. Voeg het oranjebloesemwater toe, de sinaasappelrasp en 1 el citroenrasp. Voeg 1 tl zout toe en fluf het geheel met een vork. Doe de rijst in een mooie schaal en verdeel hier het fruit-notenmengsel over. Maak af met de granaatappelpitjes.

Wereldcombi

Tijdens haar reizen naar landen als India, Ghana, Israël, Indonesië, Kameroen en Iran, kwam Esther Erwteman in aanraking met bijzondere verhalen en recepten. Die buitenlandse smaken combineert ze in NOSH – mijn vegetarische Joodse keuken met de Nederlands-Joodse eettradities die ze van haar moeder leerde. € 29,99 Nieuw Amsterdam

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Esther Erwteman | Foto’s: Elvan Ünlü

