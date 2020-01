Plantaardig eten is hot, gezond en het scheelt weer in de veestapel. Allemaal leuk, maar het is vooral lékker.

Voor 2 personen

Bereidingstijd 30 minuten

Benodigdheden

1 rode ui * 3 teentjes knoflook * 2 cm gemberwortel * 1 el olijfolie * 250 g zoete aardappel * 2 el tomatenpuree * 1 el kerriepoeder * ½ el sambal badjak * 1 blik tomatenblokjes à 400 g * 60 g 100% pindakaas * 100 g zilvervliesrijst * pinda’s * koriander * fijngesneden rode peper

Bereiding

Snijd de ui, knoflook en gember fijn. Verwarm de olie in een kook- of hapjespan met deksel en fruit de ui enkele minuten. Voeg dan de knoflook en gember toe en bak op zacht vuur mee. Snijd ondertussen de ongeschilde zoete aardappels in blokjes van ongeveer 1½ x 1½ cm. Voeg de zoete aardappel, tomatenpuree, kerriepoeder, sambal, tomatenblokjes en pindakaas toe aan de ui, knoflook en gember in de pan. Voeg nog 250 ml extra water toe en roer alles goed door. Leg de deksel op de pan en laat 15 minuten koken. Roer geregeld door en voeg extra water toe indien nodig. Kook ondertussen de rijst gaar volgens de aanwijzing op de verpakking. Breng het stoofpotje op smaak met peper en zout. Verdeel dan de rijst en pindastoof over twee borden en garneer eventueel met pinda’s, koriander en rode peper.

Productie Michelle Wolfkamp, Tekst LISA STELTENPOOL

