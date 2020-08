Als het echte Italië deze zomer een brug te ver is, kom je met dit verrukkelijke recept een eind in de buurt. Delizioso!

Voor acht personen

Benodigdheden

Voor het pizzadeeg:

5 g verse gist of 1 tl gedroogde instant gist

300 g bloem

1 volle el olijfolie

Verder nodig:

600 g fontina of een andere halfharde kaas van koemelk, zoals emmenthaler of gruyère, in blokjes

1 bosje koriander, gehakt

1 bosje dille, gehakt

1 bosje rozemarijn, alleen de naaldjes, gehakt

100 g Parmezaanse kaas, geraspt

125 g boter

4 eidooiers, los geklopt

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Los het gist op in 200 ml lauw water. Zeef de bloem en voeg de helft toe aan het water. Meng met de hand het water met de bloem, tot alle klontjes verdwenen zijn. Kneed het deeg tien minuten goed door. Voeg de overgebleven bloem, olijfolie en twee tl zout toe. Kneed het deeg vijftien minuten tot het heel soepel is en makkelijk loslaat van het werkblad. Leg het deeg in een kom, bedek met een natte theedoek en laat twee uur rijzen op een warme plek. Bestuif een grote kom met bloem. Verdeel het deeg in twee delen en leg de deegballen in de kom. Dek de kom af met een doek of deksel en laat het deeg zes uur rijzen op een warme plek. Rol daarna een portie (één kg) pizzadeeg twee cm dik uit op een met bloem bestoven werkblad in een rechthoek ter grootte van een bakplaat. Bestrijk de bovenkant van het deeg met olijfolie. Bestrooi het deeg met zout en peper. Herhaal deze stappen met de andere porties deeg. Verdeel de fontina evenredig over iedere deegplak. Strooi hier de koriander, dille, rozemarijn en 80 gram geraspte parmezaan over. Rol iedere rechthoek vanaf de lange zijde op tot een lange rol. Snijd de rol in plakken van circa vijf cm dik. Vet een rond bakblik met een doorsnede van 30 cm in met gesmolten boter. Zet de deeg-rolletjes in het bakblik met de snijkant naar boven, dicht tegen elkaar aan. Bestrijk de bovenkant met gesmolten boter en losgeklopte eidooiers. Strooi de overgebleven parmezaan erover. Laat de deegrolletjes één uur rusten op kamertemperatuur. Bak 30 minuten in de oven. Verlaag de oventemperatuur tot 160 °C en bak nog twintig minuten.

Buon appetito

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Big Mamma | Foto’s: Renaud Cambuzat

