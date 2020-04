Op hete kolen: Pompoen met salie, amandelen en chaource

Ook zo klaar met binnen zitten? Tip: Steek de barbecue aan. En grillen kan óók zonder vlees, bewijst dit originele groenterecept.

Voor 6 personen

Benodigdheden

1 pompoen, medium formaat

100 ml olijfolie

2 el honing

3 takjes salie, alleen de blaadjes, gesneden

200 g Chaource (of een andere zachte koeienkaas)

30 g geschaafde amandelen, even geroosterd

Bereiding

Temperatuur 180 °C, hitte indirect*

Snijd de pompoen in rechte plakken van gelijke dikte en verwijder de zaadjes. Maak een marinade van de olijfolie, honing en salie. Haal hier de pompoen doorheen. Bestrooi de pompoen met zout en gril aan beide zijden krokant. Zorg dat het vuur niet te hoog komt, zodat de pompoen vanbinnen gaar wordt. Leg stukjes Chaource op de pompoen en laat nog een minuutje meegaren en smelten. Strooi geschaafde amandelen over de pompoen en serveer direct.

* Voor indirect barbecueën verdeel je de briketten of kolen over de barbecue, waardoor je zones creëert. Als je indirect barbecuet, gaar je langzaam en dus niet direct boven de warmtebron.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Julius Jaspers | Foto’s: Dennis Brandsma

