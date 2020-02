Om te smullen: dit recept voor parelcouscous pompoensoep is een makkie

Een goede bouillon is de beste basis voor eten uit de hele wereld. Zeker als je ’m zelf maakt!

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 35 minuten

Voorbereiding

1 tl kurkumapoeder

½ tl komijnpoeder

tl korianderpoeder

2-3 el olijfolie

1 rode ui, gesnipperd

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 rode peper, fijngehakt

1 cm gemberwortel, geraspt

600 ml kippenbouillon

½ flespompoen, in stukjes van ca. 2 cm

1 kaneelstokje

100 g parelcouscous

1 el honing

1 el boter

150 g kippendijfilets

Voor de topping:

2 tl kappertjes

15 g verse koriander, grof gehakt

Bereiding

Doe de kurkuma, komijn en koriander in een kommetje. Voeg 1 eetlepel olie toe en meng alles tot een glad mengsel. Lepel dit in een pan en bak 1-2 minuten op laag vuur, zodat de geuren vrijkomen. Bak de ui, knoflook, rode peper en gember 2 minuten mee. Schenk de bouillon erbij. Schep de stukjes pompoen erdoor en leg het kaneelstokje in de bouillon. Breng dit aan de kook en laat 25 minuten sudderen. Voeg de couscous toe, kook ’m in 8 minuten gaar en voeg naar smaak zout, peper en honing toe. Verhit de overige olie en boter in een koekenpan. Bak de kip rondom bruin, breng ’m op smaak met zout en peper en snijd ’m in reepjes. Verdeel de soep, leg kipreepjes op elke kom en bestrooi de soep met de kappertjes en koriander.

