Recept: Rabarbertaart met  havermoutcrumble

Benodigdheden voor 6-8 personen

Bereidingstijd: 1 uur en 3 kwartier

• 100 g boter, plus extra om in te vetten • 150 g lichtbruine basterdsuiker • 2 grote vrije-uitloop-eieren • 75 ml melk • 200 g bloem, gezeefd • 1 tl bakpoeder • mespunt zout • 1 tl kaneel • 300 g rabarber, bijgesneden en in dunne plakjes • single cream of kookroom, voor erbij

Voor de crumbletopping: • 150 g bloem • 150 g grove havermout • 175 g lichtbruine basterdsuiker • 200 g koude boter, in stukjes • eventueel poedersuiker, om te bestuiven

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C (heteluchtoven 160 °C), vet een ronde springvorm van 20 cm in en bekleed hem met bakpapier.

Klop in een grote kom met een elektrische handmixer de suiker en boter tot een bleke, luchtige massa. Klop een voor een de eieren erdoor. Meng de melk erdoor en spatel dan de bloem, het bakpoeder, zout en de kaneel erdoor tot je een dik beslag hebt.

Schenk het beslag in de vorm en verdeel het met een spatel gelijkmatig over de bodem. Leg de rabarber erop en laat rondom een rand van 2 cm vrij.

Doe voor de crumbletopping de bloem, havermout, suiker en boter in een grote kom. Wrijf ze tussen je vingertoppen tot een grofkruimig mengsel. Strooi de crumble over het beslag.

Zet 1 uur en 10 minuten in de oven of tot een prikker die je in het midden van de taart hebt gestoken er schoon weer uitkomt.

Laat de taart een paar minuten afkoelen in de vorm, haal hem eruit en bestuif hem naar keuze met poedersuiker.

Snijd de taart in punten en serveer hem met room.

Eetsmakelijk!

