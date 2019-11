Recept: rijst met kip in zoete saus

We kennen vooral de sushi, maar de Japanse keuken is zo veel meer dan dat. En lekker simpel bovendien!

Voor: 4 porties

Bereidingstijd: 20 minuten

400 g rijst * 150 ml teriyaki * 400 g kippendijen * sla- of zonnebloemolie

Voor de teriyaki 125 ml sojasaus * 25 g bruine suiker * ½ tl gemalen gember * ½ tl knoflookpoeder * 2 tl honing * 1 tl maïzena

Bereiding

Kook de rijst en maak de teriyaki door water, sojasaus, suiker, gember, knoflook en honing in een sauspannetje te mengen. Zet dit op middelhoog vuur. Los de maïzena op in wat water en voeg het papje al roerend toe aan de overige ingrediënten. Laat de saus naar wens indikken. Voeg eventueel wat water toe als het te dik is. Snijd de kip in gelijke stukken en bestrooi met wat zout. Verhit wat sla- of zonnebloemolie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de kip in circa 5 minuten goudbruin en gaar. Voeg de helft van de teriyaki toe en roer goed om, zodat de kip rondom bedekt is. Neem de pan van het vuur om te voorkomen dat de saus verbrandt. Snijd de kip in reepjes van 2 cm breed en schep de rest van de saus eroverheen. Serveer met de rijst.

