In geuren & kleuren: Zo maak je deze prachtige rijstnoedelsalade

Zo’n portie vrolijkheid op je bord, daar knapt een mens in de herfst van op. En deze kleurrijke rijstnoedelsalade is nog vegan ook.

Voor twee tot drie personen.

Bereidingstijd: twintig minuten

Benodigdheden

Voor de noedels:

¼ rode kool

250 g rijstnoedels

citroensap

Voor de saus:

3 el sojasaus

2 tl geroosterde sesamolie

1 teentje knoflook, fijngehakt

1 el agave-siroop

1 tl gember, fijngehakt

sap van 1 limoen

1 el sambal oelek

Verder nodig:

1 komkommer, in plakjes

1 rode chilipeper, in plakjes

1 blok gerookte tofu à 200 g

1 winterwortel, in dunne reepjes

2 el geroosterd sesamzaad voor de saus

100 g gezouten pinda’s, grof gehakt

koriander, grof gehakt

gekleurde chilipeper, in ringetjes

Bereiding

Maak unicornnoedels door de rode kool in een pan te leggen en water toe te voegen zodat deze onderstaat. Breng aan de kook en kook tot het water diep blauwpaars is. Vang het vocht op en week de noedels twee tot vier minuten in het warme rodekoolwater totdat ze blauw en zacht zijn. Giet ze af in een zeef en spoel de noedels af onder koud stromend water. Laat goed uitlekken en maak een deel roze door er citroensap over te sprenkelen. Meng de ingrediënten voor de saus in een grote kom. Meng vervolgens de rijstnoedels, komkommer, chilipeper, gerookte tofu, wortel en sesamzaad met de saus. Garneer met de pinda’s en koriander en eventueel chilipeper.

Comfortfood

In het kookboek Vegan soul food geeft Jason Tjon Affo het begrip comfortfood een heel nieuwe betekenis. De zestig kleurrijke recepten (met natuurlijke kleurstoffen) zijn een lust voor het oog én de smaakpapillen. Daar word je toch blij van? € 22,99 Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s: Jason Tjon Affo

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-40, deze editie ligt t/m 6 oktober in de winkel of bestel ‘m hier.