Recept: Roodlof met sinaasappels, cashewnoten en granaatappel

Wat is beter dan een portie groente op je bord? Een extra grote portie groente op je bord! Daarom een lekker waarin vitamines de hoofdrol spelen.

Voor 2 tot 3 personen

Benodigdheden

Voor de cashewmix:

150 g cashewnoten

fijngeraspte schil van 1 sinaasappel

1 el granaatappelmelasse

¼ tot ½ teen knoflook, fijngeraspt of geperst

Verder nodig:

2 middelgrote sinaasappels

2 stronkjes roodlof (of witlof), blaadjes los

½ granaatappel

extra:

vergine olijfolie of koolzaadolie

Bereiding

Maak de cashewmix door alle ingrediënten in een keukenmachine te doen en voeg een flinke snuf zeezout en zwarte peper toe. Maal fijn tot alles goed gemengd is. Het resultaat moet kleverig zijn met af en toe clusters van cashewnoten, maar zorg ervoor dat het geen grote kleverige klont wordt. Snijd de boven- en onderkant van de sinaasappels af. Zet op een snijplank en snijd met een scherp mes van boven naar onder de oranje en witte schil eraf. Heb je dit rondom gedaan, snijd de ene sinaasappel dan overdwars in plakjes van 5-10 millimeter. Herhaal met de andere sinaasappel. Leg de sinaasappelplakjes op een grote platte schaal of op borden. Verdeel de roodlofblaadjes erover en bestrooi met de cashewmix. Houd de halve granaatappel vast boven de schaal met de open kant naar onderen, en sla met een houten lepel rondom op de vrucht totdat de pitjes eruit vallen. Knijp er af en toe een beetje in om de pitjes losser te maken en wat mooi roze sap over de salade te sprenkelen. Maak af met een scheutje olie.

De groenten van Hugh!

Na het succes van Heel veel veg! komt de Britse tv-kok Hugh Fearnley-Whittingstall nu met 130 nieuwe recepten met groenten in de spotlights. De recepten zijn ingedeeld per seizoen, zodat je altijd kookt wat er in de winkels ligt. € 15,99 Uitgeverij Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Hugh Fearnley-Whittingstall | Foto’s: Simon Wheeler

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-13, deze editie ligt t/m 1 april in de winkel of bestel ‘m hier.