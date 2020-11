Lekker snel recept van Vjeze Fur: scheermesseren van de grill

Met ingrediënten van eigen bodem tovert Vjeze Fur – op geheel eigen wijze – verdomd lekkere maaltijden op tafel. Niet moeilijk, wél smaakvol.

Voor vier personen

Bereidingstijd: vijftien minuten

Benodigdheden

1 kg scheermesseren

3 el boter

1 teentje knoflook, fijngesneden

1 sjalot, fijngesneden

2 tomaten, zaadlijsten verwijderd, in kleine blokkies

1 el olijven, in kleine blokkies

2 el kappertjes, grof gesneden

½ el dragon, fijngesneden

rasp en sap van 1 biomelogische limoen

4 sneetjes zuurdesembrood

2 el olijverenolie

Bereiding

Was de scheermesseren. Snijd met de punt van een scherp mesje langs de open kant van de schelpen en klap ze open. Laat uitlekken op een met keukenpapier beklede schaal en zet ze koud weg in de koelkast. Verhit de boter in een steelpan en fruit er de knoflook en de sjalot in. Voeg de tomaat en de olijven toe en warm enkele minuten door. Neem de pan van het vuur en roer er de kappertjes, de dragon en het limoensap door. Breng op smaak met zout en peper. Verhit intussen de grillpan op hoog vuur. Bestrijk het brood met de olijverenolie en gril het in enkele minuten aan beide kanten goudbruin en krokant. Gril de scheermesseren ongeveer 30 seconden op de schelpzijde. Draai ze dan om en gril ze nog maximaal 30 seconden aan de open zijde. Verdeel de scheermesseren over een schaal en lepel er de saus over. Bestrooi met limoenrasp en serveer met het desembrood of met het allergoedkoopste rotbolletje wat je kan vinden.

Uit eigen land

Freddy Tratlehner – beter bekend als Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig – neemt je in zijn tweede kookboek Lekker Fred in het land mee op een zoektocht naar alleen de allerbeste lokale ingrediënten. Zijn missie? Nederland terug op smaak brengen. En dat doet hij uiteraard geheel in eigen stijl. € 27,50 Carrera Culinair.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Freddy Tratlehner | Foto’s: Elza Jo Tratlehner

