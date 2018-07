Recept: spinazie-speltpannenkoek met gerookte kip, tomaatjes en hüttenkäse

Oud-tophockeyster Ellen Hoog deelt deze week in VIVA haar succesrecepten voor een lekker leven. Gezond met hier en daar een guilty pleasure.

Benodigdheden voor 1 persoon:

1 el pijnboompitjes • 2 el koolzaadolie • ½ kleine sjalot, fijngesnipperd • 30 g spinazie • 25 g volkorenspeltmeel • 1 ei • 60 ml melk • 1 el hüttenkäse • 20 g rucola • 35 g gerookte kipfilet, in reepjes • 4 zongedroogde tomaatjes, gehalveerd • zout en peper

Zo maak je het:

Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster de pijnboompitjes in 3 minuten goudbruin. Houd ze goed in de gaten; de pitjes kunnen heel snel verkleuren. Giet 1 el olie in de hete koekenpan en fruit de sjalot 1 minuut tot deze zacht is. Voeg de spinazie toe en laat slinken. Schep de groente uit de pan en snijd de spinazie fijn met een scherp mes. Klop in een grote kom het meel, ei en de melk met een snuf zout en wat peper tot een glad beslag. Voeg het spinaziemengsel toe en roer door. Verhit de resterende olie in de koekenpan. Giet het beslag in de pan en bak de pannenkoek in 2 minuten gaar. Keer halverwege om. Leg de pannenkoek op een bord. Besmeer de helft met de hüttenkäse, verdeel de rucola, kip, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes erover. Vouw de andere helft van de pannenkoek erover en serveer direct.

Meer recepten van Ellen? Check VIVA 28. Deze editie ligt t/m 17 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen.