Recept: Tacocups met gekruid gehakt

In Nederland weten we best hoe we een feestje moeten bouwen, maar qua happen is het vaak armoe troef. Het voordeel: als je je gasten eens iets anders voorzet, maakt al snel indruk. Zeker met deze lekkere gerechtjes.

Benodigheden

1 pak filodeeg, ontdooid • 2 el boter, gesmolten• 300 g (bio)rundergehakt •

1 zakje tacokruiden van 28 g + ½ van de aangegeven hoeveelheid water • 1 blikje maïs (150 g) • 150 g geraspte kaas •

zure room • jalapeño • guacamole Extra nodig: muffinblik

Bereidingwijze

Verwarm de oven voor op 180 graden. Beboter een los vel filodeeg en snijd door de helft. Leg de delen die je hebt ingesmeerd met boter op elkaar en beboter de bovenkant. Halveer dit nogmaals en leg de delen op elkaar. Smeer nog een keer in met boter. Leg de beboterde kant naar onder en vouw dit vierkantje in je muffinblik tot een bakje. Het is normaal dat er aan de bovenkant deeg uitsteekt. Herhaal met de andere 9 velletjes. Bak alle cupjes 12 – 15 minuten in de oven, tot ze knapperig en goudbruin zijn. Bak voor de vulling het gehakt rul in een grote, droge koekenpan. Doe de tacokruiden en de helft van de aangegeven hoeveelheid water bij het gehakt. Proef of je de smaak zo goed vindt. Als je wilt kun je extra pit toevoegen door bijvoorbeeld wat tabasco erbij te doen. Doe vervolgens de uitgelekte maïs erbij. Giet het teveel aan vocht uit je gehaktmengsel, anders worden je krokante cupjes zompig. Vul de cupjes met het gehaktmengsel en garneer met de geraspte kaas. Zet nog even terug in de oven, tot de kaas gesmolten is. Haal de cupjes vervolgens uit het blik en zet ze op een serveerschaal. Maak ze niet te lang van tevoren, want door het gehaktmengsel wordt de bodem minder krokant. Serveer de hapjes met de zure room, jalapeño en guacamole.

