Calorieën tellen, maar ook af en toe zin in pizza? Chef met lef én sportman Nigel van der Horst doet niet aan dieethypes. Wat wel? Gewoon: genieten!

Dit heb je nodig voor 4 personen: 400 g tempé • 2 tl paprikapoeder • 1 tl chilipoeder • 30 ml bbq-saus • 1 el zonnebloemolie • snufje zout • 100 g champignons • 1 courgette • 2 rode uien • 2 tomaten • 30 g peterselie • 160 g vegetarische mozzarella • 4 naanbroden, naturel • 4 el passatta (tomatensaus) • grillpan

Voor de wortelsalade: 200 g wortel • 150 g radijsjes • 10 g peterselie • ½ el olijfolie • 1 tl citroensap • snufje zout • rasp

Bereidingstijd 25 minuten

Zo maak je het: Snijd de tempé in dunne plakjes. Verhit een grillpan op hoog vuur en verwarm de oven voor op 225 °C. Meng in een kom het paprika- en chilipoeder met de bbq-saus en de olie. Haal de plakjes tempé door de marinade en gril ze heel kort aan beide kanten. Snijd de champignons en courgette in plakjes, de uien in halve ringen en de tomaten in reepjes. Snijd de peterselie fijn en scheur de mozzarella in stukjes. Bestrijk het naanbrood met de passata en verdeel de groenten en de tempé erover. Bestrooi met peterselie en de stukjes kaas. Bak de pizza’s circa 10 minuten in de voorverwarmde oven en maak intussen de wortelsalade. Rasp hiervoor de wortel, snijd de radijs in plakjes en snijd de peterselie fijn. Doe alles in een schaal en maak aan met de olijfolie, het citroensap en wat zout. Serveer de salade bij de pizza.

kcal p.p.: 608 • koolhydraten: 84 g • eiwitten: 37 g • voedingsvezels: 15 g • vetten: 23 g

Dit recept is afkomstig uit 'Chef met Lef'.