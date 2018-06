Recept: Tomatenbrood uit Barcelona

Je kunt blijven discussiëren of de Italiaanse, Franse of Spaanse keuken de beste is. Of je kookt gewoon het lekkerste uit deze mediterrane landen.

Benodigdheden voor 6 personen, als onderdeel van een tapastafel

Afkomstig uit: Barcelona, Spanje

3 teentjes knoflook • 12 sneetjes ciabatta • 6 heel rijpe tomaten • olijfolie • zeezout

Zo maak je het

Verhit de oven voor op 180 °C. Snijd de teentjes knoflook doormidden. Rooster het brood 5 minuten lichtjes in de oven en wrijf elke snee royaal in met de snijvlakken van het knoflookteentje.

Halveer de tomaten en wrijf de snijvlakken over de stukken toast. Druk zo veel mogelijk van het tomatenvocht in het brood en gooi het tomatenvel weg. Besprenkel het geheel met olijfolie, strooi er zout over en eet het brood meteen op, voordat het zompig wordt.

Als de tomaten niet zacht en sappig zijn, rasp je ze boven een kom en roer je er 2 eetlepels olijfolie door. Ben je een knoflookliefhebber, dan kun je in een vijzel een pasta maken van knoflook, zout en een beetje olijfolie.

Strijk de pasta uit over het brood en verdeel de geraspte tomaten er dan over.

Eetsmakelijk!

Foto’s Bree Hutchins