We snakken naar dat gezellige etentje buiten de deur, maar zolang dat niet kan, toveren we zelf maar iets extra lekkers op tafel thuis uit eigen keuken.

Pasta met schelpdieren, chorizo en walnoten

Voor 4 personen

50 g walnoten

30 g verse platte peterselie, alleen de blaadjes, gehakt

6 tenen knoflook, fijngehakt

1 citroen

350 g linguine, fettuccine of spaghetti

2 el olijfolie

2 verse chorizoworstjes

675 g schelpdieren, zoals kokkels, tapijtschelpen of venusschelpen, schoongemaakt en afgespoeld

Verwarm de oven voor op 180 °C. Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Rooster de walnoten in circa 10 minuten op een bakplaat bruin en geurig. Laat ze afkoelen en hak dan fijn. Roer de walnoten, peterselie en een mespuntje knoflook in een kommetje door elkaar. Rasp de schil van de citroen boven de kom. Snijd de citroen in vieren en bewaar voor later.

Breng het notenmengsel op smaak met zout en peper en zet apart. Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. De pasta moet wat bite hebben, want hij gaart verder in de koekenpan. Verhit intussen de olijfolie in een grote koekenpan of pan met dikke bodem op middelhoog vuur. Voeg de worstjes toe en bak ongeveer 5 minuten, tot ze bruin en net gaar zijn. Voeg de rest van de knoflook en zout en peper naar smaak toe. Bak het geheel af en toe roerend ongeveer 2 minuten, tot de knoflook net goudbruin begint te worden.

Voeg de schelpdieren toe en dek de pan af. Controleer na 3minuten of de schelpen open zijn, dan zijn ze gaar. Is dat niet het geval, geef ze dan nog een minuutje. Giet de pasta af en bewaar ongeveer 500 ml van het kookvocht. Voeg de pasta en 250 ml van het kookvocht toe aan de koekenpan en roer alles door elkaar. Verwarm het geheel ongeveer 5 minuten op middelhoog tot hoog vuur, waarbij je de pan geregeld schudt en ronddraait, tot er een dikke, glanzende saus is ontstaan. Breng de pasta op smaak met zout en peper. Verdeel voor het serveren het walnotenmengsel erover en serveer de partjes citroen er apart bij.