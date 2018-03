Recept: Bulgogi – gemarineerd rundvlees

Tover je huis om tot een oosters restaurant met de beste recepten uit de Japanse en Koreaanse keuken.

Tekst Jonas Cramby Foto’s Roland Persson

Benodigdheden voor vier personen

500 g à 1 kg goed grillvlees, zoals entrecote, biefstuk uit de rug of longhaas • 1 Koreaanse of Japanse peer (oosterse winkels of goed gesorteerde supermarkten), geschild en zonder klokhuis • ½ gele ui • 4 knoflooktenen • 1 cm gemberwortel, geschild • 2 el Japanse sojasaus • 2 el geroosterde sesamolie • 2 bosuitjes, grofgehakt

Serveren met: ssamjang (Koreaanse dipsaus) • ssam-wraps (een blad little gem bijvoorbeeld) • kimchi’s naar keuze • gekookte rijst

Hoe maak je het?

Leg het vlees 1 uur in de vriezer en snij het vervolgens dun en in kleine stukken. Pureer de peer samen met de ui, knoflook, gember, sojasaus en sesamolie tot een gladde marinade. Laat het vlees en de bosui minstens 30 minuten (en hoogstens 3 uur) marineren. Bij te lang marineren valt het vlees uit elkaar.

Zet het vlees samen met de bijgerechten klaar en gril het tijdens het diner. Als je een grillplaat gebruikt, is het mooi om in het midden een stapel bulgogi te leggen die je vervolgens uitspreidt. Als je op een rooster grilt, schud dan eerst wat marinade eraf om te voorkomen dat de sojasaus verbrandt. Doop het vlees in wat ssamjang en doe het samen met bijgerechten naar keuze in een ssam-wrap. Je kunt het niet fout doen, dus experimenteer tot je het perfect hapje hebt.

Dit recept staat in VIVA 11 2018. De editie ligt van t/m 20 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.