Recept van de week: matcha-rijstepap met frambozen en wittechocolademeringue

Pap saai? Niet meer! Ooit het geen-poespas-ontbijt van je (groot)ouders, nu een hippe hap die je met een paar goede toppings op elk moment van de dag eet.

Benodigheden:

Voor de meringue: 2 eieren • 50 g poedersuiker • 50 g suiker • 1 tl citroensap • 1 el witte chocolade, geraspt Voor de pap: 100 g basmatirijst • 250 ml water • 4 g matchapoeder • 2/3 tl maizena • 1 el suiker • 370 ml amandelmelk, ongezoet Voor de frambozensaus: 100 g frambozen • 1 tl honing

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 90°C. Maak de meringue door het eiwit van twee eieren in een vetvrije kom op te kloppen met de poedersuiker, suiker en citroensap. Meng totdat er stijve pieken ontstaan. Verdeel over een bakplaat bedekt met bakpapier, strooi de witte chocolade erover en bak 75 minuten in de oven. Breek in stukken en laat afkoelen.

Was de rijst onder koud stromend water. Doe in een steelpan met de 250 ml water en breng aan de kook. Zet het vuur laag en doe het deksel op de pan. Laat onder af en toe roeren 12 minuten pruttelen totdat de rijst zacht is. Haal van het vuur af zodra het water is opgenomen en de korrel zacht is.

Doe het matchapoeder, de maïzena, suiker en amandelmelk in een sauspan en roer continu. Laat 5 minuten pruttelen op laag vuur. Zet opzij.

Doe de gekookte rijst met het matchamengsel in een maatbeker en pureer met een staafmixer. Je kunt ervoor kiezen om de korrel gedeeltelijk heel te houden of helemaal te pureren. Giet de pap terug in de pan en kook nog eens 2 minuten op matig vuur. Blijf roeren. Haal de pan van het vuur en schep de inhoud in kommetjes. Bedek met vershoudfolie en laat afkoelen. De pap kan ook warm worden gegeten.

Maak de frambozensaus door de frambozen en honing te pureren met een staafmixer. Schep vervolgens in een sauspan en verhit enkele minuten. Maak eventueel dunner met een beetje water. Bewaar een aantal frambozen voor de garnering.

Garneer de pap met een paar stukken meringue, de overgebleven frambozen en de frambozensaus.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 47. De editie ligt van woensdag 22 t/m dinsdag 28 november in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Productie Valérie Ntantu Tekst en foto’s Ingrid Hofstra