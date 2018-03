Recept van Shane Kluivert: Pasta pesto

Met meer dan 60.000 abonnees op YouTube verovert de jongste Kluivert, Shane (10), de culinaire wereld. En nu heeft-ie een kookboek. Met al zijn lievelingsgerechten op zíjn manier bereid. Een kind kan de was, eh… het diner doen.

Foto’s Mitchell van Voorbergen

Benodigdheden voor 4 personen, bereidingstijd 15 minuten

2 teentjes knoflook • 15 g verse basilicum • 4 eetlepels olijfolie • 30 g Parmezaanse kaas, en nog wat extra om eroverheen te strooien • 1 ui, gesnipperd • 350 g penne • 1 courgette, in blokjes van 1 cm • 150 g doperwtjes uit de diepvries • peper en zout • olie om in te bakken

Hoe maak je het?

Pel één teentje knoflook en doe het samen met de basilicum, olijfolie, Parmezaanse kaas en peper en zout in de keukenmachine of gebruik een staafmixer. Pureer tot het pesto is geworden. Je kunt dit ook met de hand doen in een vijzel. Kook de penne in 10-12 minuten gaar in een pan water met wat zout. Hak intussen het tweede teentje knoflook fijn. Verhit een beetje olie in een koekenpan en bak de knoflook en de ui tot ze goed beginnen te geuren. Doe daarna de courgette en de doperwtjes erbij. Bak ze zo’n 5 minuten mee, tot de courgette gaar is. Giet de pasta af. Doe de pasta samen met de zelfgemaakte pesto bij de groenten in de pan. Verwarm alles nog even goed. Voor het serveren strooi je nog wat Parmezaanse kaas over je pasta pesto.

