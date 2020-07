Als je niet heel veel zin hebt om te koken: dit recept met slechts vijf ingrediënten vergt maar weinig inspanning. En het is nog lekker én vegan ook.

Voor vier personen

Benodigdheden

4 grote kruimige aardappels, schoon geschrobd en goed gedroogd

1 el zonnebloemolie

4 el vegan roomkaas

2 tl scherpe mosterd

bosje bieslook, fijngehakt

enkele druppels vegan worcestersaus (ansjovisvrij)

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 °C. Prik de aardappels een paar keer in met een vork en wrijf ze in met de olie. Wikkel ze in aluminiumfolie en bak ze anderhalf uur in de oven, tot ze zacht zijn. Haal ze uit de oven en vouw de folie voorzichtig iets terug. Halveer de aardappels en laat ze afkoelen. Schep het vruchtvlees voorzichtig uit de aardappelhelften en doe dit in een kom; laat wel een laagje vruchtvlees van ongeveer vijf millimeter in de schil achter. Prak het aardappelvruchtvlees samen met de roomkaas en mosterd in de kom fijn, roer dan de bieslook erdoor. Vul de uitgeholde aardappelhelften met de vulling en leg ze in een met bakpapier beklede braadslede. Bak ze twintig minuten in de oven, tot de bovenkant goudbruin kleurt. Haal ze uit de oven en sprenkel de worcestersaus erover. Breng op smaak met een flinke snuf zeezout en zwarte peper, en garneer het geheel eventueel met nog wat extra gehakte bieslook en/of bieslook-bloemen. Serveer heet.

Schijf van vijf

Veganistisch koken tijdrovend? Nee joh. In 5 ingrediënten vegan laat Katy Beskow in honderd recepten zien hoe je met slechts vijf ingrediënten een heerlijke plantaardige maaltijd in elkaar draait. Simpel, snel, lekker en ook nog eens hartstikke gezond. € 22,99 uitgeverij Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Katy Beskow | Foto’s: Luke Albert

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-30, deze editie ligt t/m 28 juli in de winkel of bestel ‘m hier.