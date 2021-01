Thuis op wereldreis: zo maak je Vietnamese groenterolletjes

We mogen dan even niet op reis, met deze Vietnamese groenterolletjes waan je je toch nog een beetje in het buitenland. Zo maken we er ondanks de aangescherpte maatregelen toch maar het beste van. En lekker, dat zijn deze rolletjes sowieso. Je zet ze in een handomdraai op tafel. Enjoy!

Dit recept is voor acht rolletjes.

Benodigdheden

40 g glasnoedels

scheutje zonnebloem- of arachideolie

½ g sambal badjak

1 teen knoflook, ragfijn gesneden

¼ komkommer, geschild en julienne gesneden

1 cm gember, geschild en ragfijn gesneden

20 g lente-ui, in dunne ringen

20 g bospeen, julienne gesneden

½ g bieslook, fijngesneden

½ g muntblaadjes, fijngesneden

½ g korianderblaadjes, fijngesneden

1 pakje rijstvellen

Optioneel:

150 g gegaarde kipdijfilet, vlees geplukt

150 g gegaarde gamba’s, fijngesneden

100 g omelet, in reepjes gesneden

Voor de loempiasaus:

½ rode peper, ragfijn gesneden

1 teen knoflook, ragfijn gesneden

100 ml water

40 g suiker

sap van 1 limoen

½ sjalot, ragfijn gesneden

4 g korianderblaadjes, ragfijn gesneden

Bereiding

Doe de glasnoedels in een kom en giet er kokend water over. Laat vijf minuten wellen, giet af, laat afkoelen en snijd in stukjes. Bak op laag vuur sambal en knoflook, zet het vuur uit en voeg de overige ingrediënten behalve de rijstvellen toe. Laat afkoelen. Laat de rijstvellen een voor een één minuut wellen in warm water en laat uitlekken. Verdeel wat vulling over het midden; laat de uiteinden vrij. Vouw één kant van het rijstvel in de lengte over de vulling, vouw dan de korte kanten dicht en rol het bundeltje op. Leg de loempia’s met de naad naar beneden op een schaal. De loempiasaus maak je door peper, knoflook, water, suiker en limoensap in een pannetje aan de kook te brengen op laag vuur in te koken tot een siroop. Laat afkoelen en voeg de sjalot en koriander toe.

Smaakt werelds

In Wereldse smaakmakers neemt Pascal Jalhay ons mee in de wereld van de smaak. Tijdens zijn vele reizen ontdekte hij een breed scala aan kruiden en sauzen die je gerechten naar een hoger niveau kunnen tillen, en die deelt hij met liefde. Wil je het bestellen? Dan kun je dat hier doen.

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Pascal Jalhay | Foto’s: Harold Pereira

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA 2020-03, deze editie ligt t/m 26 januari in de winkel of bestel ‘m hier.