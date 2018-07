Recept van de week: biefstuk & avocado bowl

Pokébowls, smoothiebowls… Dé foodtrend van het moment zit in een schaaltje. In het kookboek Bowls vind je er een voor elk moment van de dag: van een açaibowl in de ochtend tot een biefstukbowl als avondeten.

Benodigheden voor 2 bowls: 125 g witte of zilvervliesrijst • 1 avocado • ½ komkommer • 50 g wortel • 50 g rodekool • 10 cherrytomaatjes • 1 citroen • 15 g verse koriander • 2 el olijfolie • 200 g beefreepjes • 1 zakje tacokruiden • tabasco (naar smaak)

Hoe maak je het?

Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking. Snijd de avocado en komkommer in plakjes. Rasp de wortel en rodekool. Halveer de cherrytomaatjes. Snijd de citroen in 4 partjes. Wanneer de rijst gaar is, verdeel je die alvast over 2 schaaltjes. Leg daarbovenop de avocado, komkommer, wortel, rodekool en tomaatjes. Leg in elke bowl een partje citroen. Hak de koriander fijn en zet ’m nog even apart. Laat de olie warm worden in de pan. Meng ondertussen de tacokruiden met de beefreepjes. Begin, als je het niet te pittig wilt, met een half zakje. Je kunt later nog extra kruiden toevoegen. Bak nu de reepjes kort op hoog vuur. Voor de liefhebbers: besprenkel het vlees met een beetje tabasco en voeg eventueel extra tacokruiden toe. Je kunt het zo pittig maken als je zelf wilt. Verdeel de beefreepjes over de bowls en bestrooi het geheel met koriander.

Meer recepten? Check VIVA 29. Deze editie ligt t/m 25 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen.