Recept van de week: macarontaart

Maak je cupcakes inmiddels met je ogen dicht? Til je bakkunsten naar een hoger niveau met de bakbijbel van meesterpatissier Hidde de Brabander

Wachttijd: 18 uur

Benodigheden:

Voor de ganache: 350 g puree van rood fruit • 25 g invertsuiker • 400 g melkchocolade

Voor het Bretons deeg: 40 g eidooier • 120 g bloem • 4 g bakpoeder • 1 g zout • 80 g boter

• 80 g kristalsuiker

Voor de amandelbasis: 300 g amandelschaafsel • 300 g poedersuiker • 4 g kleurstof • 110 g eiwit

Voor de eiwitbasis: 110 g eiwit • 300 g suiker • 75 ml water

Voor de afwerking: fruit ter decoratie

Zo maak je het

Kook de fruitpuree met de invertsuiker. Roer de chocolade erdoorheen en laat de ganache 18 uur rusten. Verwarm de oven voor op 170°C. Klop de eidooiers luchtig en meng de bloem, bakpoeder, zout en suiker erdoor. Voeg als laatste de boter toe. Vet de bakvormen in en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Druk het deeg in de vorm en bak het ca. 15 minuten, verwijder de vorm en steek een ronde taart uit. Zet de oven op 180°C en bak de bodem nog 15 minuten. Laat afkoelen. Draai het amandelschaafsel in een keukenmachine tot een poeder. Voeg de poedersuiker toe. Roer de kleurstof door het eiwit en spatel dit door het amandelmengsel. Verwarm de suiker met het water in een pan op een matig vuur tot 118°C. Klop de eiwitten luchtig. Neem de suikersiroop van het vuur, zet de mixer op halve snelheid en schenk de siroop bij het eiwit. Laat 5 minuten draaien. Spatel de eiwitbasis door de amandelbasis en in een spuitzak. Spuit beslagrondjes van ca. 3 cm doorsnede op de met bakpapier beklede bakplaat. Laat 30 minuten staan. Verwarm de oven voor op 115°C en bak de macarons 25 minuten. Spuit een laagje ganache op een macaronhelft en druk een tweede helft erop. Zet de taartbodem hiermee vol en decoreer met fruit.

