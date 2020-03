Feestelijke desserts: witte chocomoussecarré

Hoeveel lekkers je ook al naar binnen hebt gewerkt, voor dit te lekkere dessert máák je ruimte.

Voor 8 personen

Benodigdheden

125 g bloem, gezeefd

75 g roomboter, op kamertemperatuur

75 g witte basterdsuiker

1 zakje vanillesuiker

1 el melk

2 blaadjes witte gelatine

225 ml slagroom

150 g witte chocolade, grof gehakt

1 tl vanillearoma

2 el frambozenlikeur

1 groot eiwit

3 el poeder-suiker

3 el frambozenjam

300 g frambozen

Verder nodig

mixer met gardes en deeg-haken of keukenmachine

vershoudfolie

ingevette bakvorm van 22 x 22 cm met losse bodem

bakpapier

blindbakvulling (bijv. bakknikkers of gedroogde bonen)

Bereiding

Kneed met de mixer met kneedhaken of met de keukenmachine een deegbal van de bloem, boter, basterdsuiker, vanille-suiker, melk en een mespunt zout. Laat het deeg in vershoudfolie verpakt minimaal 30 minuten rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 ºC. Rol het deeg uit tot een lap van 2 mm dik. Bekleed er de vorm mee. Leg een royaal vel bakpapier op het deeg en vul met de blindbakvulling. Bak de deegbodem 15 minuten voor in de voorverwarmde oven. Verwijder het bakpapier met de blindbakvulling en bak de deegbodem in nog 5 minuten goudbruin en gaar. Laat de deegbodem afkoelen. Week de gelatine 5 minuten in een kom met ruim koud water. Verwarm in een steelpan 100 ml slagroom. Laat de chocolade op laag vuur in de warme room smelten. Roer glad en voeg het vanillearoma en de likeur toe. Neem de pan van het vuur en los al roerende de gelatine op in de warme chocoladeroom. Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Klop de resterende 125 ml slagroom bijna stijf. Klop met de mixer het eiwit stijf. Voeg de poedersuiker in 2 porties toe en klop het eiwitschuim tot stevige, glanzende pieken. Spatel er de chocoladeroom en daarna de slagroom door. Schep de mousse op de deegbodem. Zet de taart 1,5 uur in de koelkast om op te stijven. Verwarm de frambozenjam met 1 eetlepel water. Zeef de jam en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Verdeel de frambozen over de taart en lepel de jam erover.

Desserts bij Janneke thuis

Met 150 stijlvolle en toegankelijke recepten laat Janneke Philippi zien waarom desserts het hoogtepunt van een diner zijn. Of je nou houdt van mousse, ijs, tiramisu, taart of fruit: met Desserts bij Janneke thuis maak je van elke maaltijd een feestje. € 19,99 Karakter Uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Janneke Philippi | Foto’s: Serge Philippi

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-12, deze editie ligt t/m 25 maart in de winkel of bestel ‘m hier.