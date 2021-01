Tijdens dat vele thuiszitten mag je jezelf af en toe best verwennen. Daarom iets lekkers dat ook nog leuk is om te maken.

Benodigdheden

Voor de frosting:

1 blikje gecondenseerde kokosmelk

250 g Flora-boter, op kamertemperatuur

Voor de taart:

90 g kokosolie

1½ tl vanille-extract

3 rijpe bananen

7 medjooldadels, ontpit

3 eieren

150 g amandelmeel

3 tl bakpoeder

1½ tl kaneel

¾ tl gemberpoeder

150 g wortel, grof geraspt

35 g pompoenpitten

12 halve walnoten, grof gehakt

Bereiding

Karamelliseer een dag van tevoren de gecondenseerde kokosmelk. Zet hiervoor een grote pan water op het vuur en zet het blikje onder water. Laat dit op laag vuur drie uur koken. Zorg ervoor dat het blikje constant helemaal onder water staat. Verwarm de volgende dag de oven voor op 180 °C. Vet de springvorm in met bakspray. Leg een stuk bakpapier op de bodem van de springvorm en vet in. Smelt de kokosolie in een steelpan, haal de pan van het vuur en voeg vanille-extract toe. Pureer met de staafmixer de bananen samen met de dadels. Voeg de eieren toe en roer door. Doe vervolgens de gesmolten kokosolie erbij. Meng in een andere kom amandelmeel, bakpoeder, kaneel en gemberpoeder. Voeg dit toe aan het bananenbeslag en roer door. Roer de geraspte wortel en de pompoenpitten erdoor. Stort het beslag in de springvorm. Verdeel walnoten over de bovenkant van het beslag. Bak de worteltaart op het rooster in het midden van de oven 40 tot 45 minuten. Laat de worteltaart een halfuur afkoelen in de vorm, snijd daarna de randen los en haal de springvorm eraf. Laat de taart op de bodem verder afkoelen. Mix voor de frosting de boter in een staande tafelmixer met de platte menghaak in twintig minuten romig en wit. Voeg 200 g van de gekaramelliseerde kokosmelk toe en mix vijf minuten tot een luchtige zachte crème. Verdeel dit over de taart en decoreer met eetbare bloemen.

Bak mee met tv

Als het aan Heel Holland bakt-winnares Anouk Glaudemans ligt, zou iedereen thuis aan het bakken slaan. Daarom komt ze met voldoende inspiratie in Heel Holland bakt thuis. De recepten bieden genoeg uitdaging en dankzij de opdrachten van Robèrt van Beckhoven leer je ook nog nieuwe baktechnieken. € 24,99 Kosmos Uitgevers

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Anouk Glaudemans-van der Krabben | Foto’s: Mitchell van Voorbergen

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-53, deze editie ligt t/m 5 januari in de winkel of bestel ‘m hier.