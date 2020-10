Echte verwennerij: Zo maak je heerlijke worteltaart

Met een dekentje op de bank, een goed boek en dit lekkers binnen handbereik… Zo kom je die druilerige dagen wel door.

Voor tien tot twaalf punten

Benodigdheden

Nodig voor het beslag:

175 ml zonnebloemolie

275 g lichtbruine basterdsuiker

rasp van 1 sinaasappel

3 eieren

200 g bloem

5 tl bakpoeder

1 el speculaaskruiden

300 g wortel, schoongemaakt en grof geraspt

100 g donkere rozijnen

75 g walnoten, in stukjes gebroken

Voor het roomkaasglazuur:

125 g roomkaas, op kamertemperatuur

50 g boter, op kamertemperatuur

100 g poedersuiker

Verder nodig:

boter, om in te vetten

30 g walnoten, in stukjes gebroken

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een ronde springvorm van 24 cm doorsnede in met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Doe de zonnebloemolie, basterdsuiker, ¼ tl zout en de sinaasappelrasp in een kom en klop dit met een (hand)mixer met gardes ongeveer drie minuten. Doe de eieren erbij en mix alles nog kort door. Doe de bloem, het bakpoeder en de speculaaskruiden bij het beslag en roer ze erdoor. Meng tot slot de geraspte wortel, rozijnen en gebroken walnoten door het beslag. Schep alles in de bakvorm en bak de worteltaart gaar in 55 tot 65 minuten. Test of de taart gaar is door er met een satéprikker in te prikken. Zit er geen beslag aan de prikker, dan is de taart gaar. Laat de taart afkoelen in de vorm. Doe de ingrediënten voor het roomkaasglazuur in een kom en mix dit enkele minuten tot een romig glazuur met een (hand)mixer met gardes. Bestrijk de afgekoelde taart met het glazuur en bestrooi tot slot met de extra stukjes walnoten.

Aan de bak

Rutger van den Broek werd bekend als winnaar van Heel Holland bakt, maar inmiddels bakt iedereen zijn recepten. Na acht bakboeken en een succesvol bakblog, rutgerbakt.nl, bundelt hij in Rutger bakt de 100 allerbeste recepten zijn lekkerste en meest gebakken zoetigheden. € 29,99 Carrera

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Rutger van den Broeken | Foto’s: Saskia Lelieveld, Erik Spronk

