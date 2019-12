Recept: Zalm met wittewijnsaus

Gourmetstel op tafel, vlees, vis, vega, groenten en aardappeltjes erbij et voilà: jouw kerstdiner is geregeld. Keertje wat creatiever zijn met die pannetjes? Kan zeker, met deze fijne recepten.

Voor 4 porties

Benodigdheden

100 ml witte wijn * 100 ml visbouillon, van een klein blokje * 200 ml kookroom * 160 g zalm, zonder vel * peper en zout, naar smaak * 4 tl boter * 4 takjes dille

Bereiding

Breng in een klein pannetje de witte wijn, visbouillon en room aan de kook en laat de vloeistof tot de helft inkoken. Laat de saus afkoelen. Snijd de zalm in plakjes van 0,5 centimeter dik. Schep per portie een lepel saus in een gourmetpannetje. Leg het pannetje vol met plakjes zalm. Bestrooi met een beetje peper en zout. Schep er 1 tl boter op. Verwarm ongeveer 3 minuten op de bakplaat, totdat de saus begint te borrelen. Zet het pannetje daarna nog 2 minuten onder de grill. Garneer met een takje dille.