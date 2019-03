Recept: Zo uit de zee, gezonde zeespaghetti-gyoza’s

Nori kennen we wel van de sushi, maar er bestaan nog veel meer zeewieren die je kunt eten. En dat is lekker én gezond. Daarom drie originele recepten, zo uit zee.

Zeespaghetti-gyoza’s

Voor 4 personen

Pakje ronde gyozavelletjes, verkrijgbaar bij de toko • 40 g zeespaghetti • 100 g taugé • 130 g wortels, fijngehakt, 100 g shiitakes, fijngehakt • 3 bosuien, in ringetjes gesneden • 1 teen knoflook, fijngehakt • 3 bladstelen paksoi, fijngesneden • 1 tl vers geraspte gember • ½ Spaanse peper, fijngehakt • 1 tl kurkuma • 3 el Japanse sojasaus • 2 el mirin • peper en zout • sesamolie Voor de dip 1 el sesamolie • 2 el rijstazijn • 1 el ahornsiroop • 1 el Japanse sojasaus • 2 el chilisaus • 1 el zwart sesamzaad, geroosterd

Bereiding

Haal de gyozavelletjes een halfuur van tevoren uit de vriezer en wikkel ze zonder verpakking in een vochtige theedoek. Laat op het aanrecht op kamertemperatuur komen. Laat de zeespaghetti 10 minuten wellen in koud water. Giet af en snijd in fijne stukjes. Doe de taugé in een zeef, spoel af met kokend water en snijd in fijne stukjes.

Verhit 2 eetlepels olie in een wok of hapjespan en bak hierin de wortel. Bak kort aan en laat op wat lager vuur ongeveer 5 minuten zacht garen. Zet het vuur weer wat hoger, voeg de shiitake toe en bak kort aan. Doe de bosui en knoflook erbij en bak goudbruin. Voeg de paksoi toe. Bak 1 minuut aan. Voeg dan de zeespaghetti, taugé, gember, Spaanse peper en kurkuma toe, bak kort aan en blus af met sojasaus en mirin. Zet het vuur uit en breng het mengsel op smaak met peper en zout. Laat afkoelen.

Zet een kommetje water klaar. Leg een gyozavelletje op je hand en bestrijk met een natte vinger de rand van het vel, iets meer dan half rond. Maak met de hand waar je het velletje in hebt een open ‘tacovorm’ en schep een eetlepel vulling in het midden.

Rimpel nu met je andere hand één zijde van het velletje op, terwijl je bij elk vouwtje het deeg aan de andere kant erbij pakt en zachtjes aanknijpt tot je de gyoza helemaal hebt afgesloten. Te ingewikkeld? Google op ‘how to fold gyoza’ en je ziet tal van instructiefilmpjes. En anders vouw je de velletjes gewoon dubbel.

Leg de gevulde gyoza’s op bakpapier. Je kunt ze op dit moment ook invriezen voor later gebruik. Verhit een pan met antiaanbaklaag en deksel op halfhoog vuur met de sesamolie. Wanneer de olie heet is, leg je er de gyoza’s met voldoende tussenruimte in. Bak zo’n 2 min. tot de onderkanten goudbruin kleuren. Giet dan een halve centimeter water in de pan en doe de deksel op de pan.

Na ongeveer 5-7 min. zal het water zijn verdampt. Je hoort dan dat de gyoza’s weer beginnen te bakken. Controleer of het deeg gaar is; dan is het transparant geworden. Voeg eventueel nog wat water toe en sluit de pan nogmaals. Roer voor de dip alle ingrediënten door elkaar en serveer bij de warme gyoza’s.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-12, deze editie ligt vanaf 20 maart in de winkel of bestel ‘m hier.