Hummus is niet alleen heel lekker, maar ook voedzaam en gezond. Met dit recept maak je de allerbeste bloemkoolhummus helemaal zelf.

Voor twee porties.

Benodigdheden

400 g bloemkool, bladeren verwijderd

2 el olijfolie, plus extra als garnering

2 el tahin

2 tenen knoflook

1 tl gemalen komijn

1 tl gemalen koriander

1 el umeboshiazijn

geroosterd komijnzaad, als garnering

sap van ½ citroen

fijn geraspte biologische citroenschil, als garnering

Bereiding

Verdeel de bloemkool in grote roosjes, doe ze in een pan met zware bodem en schenk er 120 milliliter heet water bij. Voeg zout toe en kook de bloemkool op matig vuur net gaar, met het deksel op de pan. Giet af en bewaar het kookvocht. Pureer de gare bloemkool in een blender of foodprocessor met de olie, tahin, knoflook, specerijen en de azijn. Voeg het citroensap toe, wat zout en peper en pureer nog een keer. Schenk het kookvocht erbij en eventueel extra water tot de gewenste dikte is bereikt. Proef en voeg eventueel extra smaakmakers toe. Laat voor het opdienen minstens 30 minuten rusten, of nog langer, want de volgende dag is de bloemkoolhummus nog lekkerder. Besprenkel vlak voor het opdienen met olijfolie, en strooi er wat geroosterd komijnzaad en geraspte citroenschil over.

