Een recept waar wij wel plezier aan beleven. Waarom? Nou, omdat je na de voorbereidingen lekker achterover kunt leunen terwijl de oven het werk afmaakt.

Tekst: Ajda Mehmet | Foto’s: Mitchell van Voorbergen

Benodigdheden

Voor 4 personen, bereidingstijd 10 minuten, oventijd 20-30 minuten

750 g zoete aardappel, geschild en gesneden in frites van 1,5 cm dik • 3 el olijfolie • ½ tl cayennepeper • zeezout • 100 g halloumi • 1 el gedroogde munt

Bereiding

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Doe de zoete-aardappelfrieten in een grote kom, schenk de olijfolie erbij en strooi de cayennepeper en het zeezout erover. Hussel de frieten tot ze egaal bedekt zijn en verdeel ze over een bakplaat die bekleed is met bakpapier. Bak ze 20 tot 30 minuten in de oven, keer ze halverwege om. Rasp de halloumi fijn boven een kleine kom, voeg de munt toe en hussel tot de munt gelijkmatig is verdeeld. Haal de frieten uit de oven zodra de randen goudbruin zijn en ze er mooi knapperig uit zien. Serveer ze op een serveerschaal of in kommetjes en schep daar de geraspte halloumi met munt op. Meteen eten!

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-43. Dit nummer ligt t/m 28 oktober in de winkel of kun je hier online bestellen.