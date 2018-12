De decembermaand is voor ons vaak een maand vol feestelijkheden en heel veel lekker eten. Chocolade kerstkransjes in de boom, een rijkelijk gevulde kalkoen op tafel en een heerlijk glaasje bubbels on the side. Een tijd van samenzijn met het gezin, blijdschap, cadeautjes en volle buiken. Helaas is dat niet overal ter wereld het geval.

Wereld Dorpen voor Kinderen zet zich via www.kerstvoorkinderen.nl in december extra in voor de kinderen die vanuit arme en wanhopige situaties bij hen komen. En ook jij kan helpen.

Internationale gerechten

Als je geld doneert krijg je een receptenboekje opgestuurd. Zoete Mexicaanse empanadas, een Guatemalteeks stoofpotje, Zuid-Koreaanse bibimbap of Braziliaanse Creme de papaya? Steun Wereld Dorpen voor Kinderen en ontvang een receptenboekje met 9 signature gerechten van onder andere Leuke Recepten, Keukenliefde en Simone’s Kitchen uit de zes landen waar Wereld Dorpen voor Kinderen actief is.

Hoe werkt het?

Via deze link kan je geld doneren. Naast dat jij een leuke kerst hebt en de lekkere recepten op tafel kunt zetten met kerst, zorgt het er ook voor dat de meer dan 20.000 kinderen in arme en wanhopige situaties waar Wereld Dorpen voor kinderen actief is (zoals kids uit Brazilië, de Filipijnen, Guatemala, Mexico, Honduras en Zuid-Korea) voor het eerst ook een lekker feestmaal eten en fijne feestdagen hebben.Voor slechts €12,- bezorg je een kind al een onvergetelijke kerst! Want kerst hoort toch een feestelijk moment voor iedereen te zijn?

