Chef-kok Pascal Jalhay gaat terug naar z’n Indonesische roots. Dat betekent saté met een bamboe randje en loempia’s op chic. Prachtig om te zien, verrassend haalbaar om te maken.

Ingrediënten

250 g garnalen • 250 g witte vis • 6 citroenblaadjes • 50 g geraspt kokos • 2 el palmsuiker • korianderblad • zout

Voor de kruidenpasta: 8 sjalotten, fijngehakt • 2 tenen knoflook, fijngehakt • 2 g geelwortel • 2 cm gemberwortel • 2 cm laoswortel • 1 stengel citroengras

Voor de garnering: crème fraîche • 1 rode chilipeper • citroen • dille

Extra nodig: bamboeringen

Bereiding

Hak de garnalen en de vis tot een fijne puree. Verwijder de nerf uit de citroenblaadjes en snijd het blad ragfijn. Wrijf de sjalotten, knoflook, geelwortel, gember- en laoswortel in een vijzel tot een pasta. Verwijder het droge deel van het citroengras en het droge buitenste blad en hak de stengel ragfijn.

Meng de garnalenpuree met het citroenblad, de kokos, palmsuiker, zout en fijngesneden koriander door de kruidenpasta. Vorm balletjes van het vismengsel en druk de massa in bamboeringen. Rooster of gril de vispuree boven houtskoolvuur of onder een grill in enkele minuten aan beide kanten bruin en gaar. Serveer de saté met crème fraîche, flinterdun gesneden chilipeper en een beetje dille.

