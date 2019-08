Rode wijn goed voor je darmen

Alcohol drinken is het nieuwe roken. Een veelheid aan studies wijst uit dat alcohol niet de beste vriend is voor je lichaam. Toch concludeert nieuw onderzoek dat rode wijn je darmflora laat floreren.

Het Londonse King’s Collage deed onderzoek onder tweelingen die in de VS, Engeland en Nederland wonen. De darmflora van rode wijn drinkers bleek in betere staat te zijn dan het spijsverteringskanaal van de deelnemers die geen rode wijn dronken.

Santé

Nu is dit niet een excuus om dagelijks een flesje rode wijn leeg te lurken, een glaasje eens in de twee dagen does the trick. Dat rode wijn goed is voor je darmen, komt doordat wijn resveratrol bevat. Dit is een stof die in druivenschillen zit.

Radar gaat kritisch op deze stof in, lees dat hier. Alles in ogenschouw genomen is maximaal 1 glas om de twee dagen waarschijnlijk het gezondste om te doen. Als je van een glaasje houdt tenminste.

Bron: Welingelichtekringen.nl | Beeld: Unsplash