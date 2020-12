Rode wijn is heerlijk en veel mensen nuttigen dan ook een glaasje (of drie) s’ avonds. Maar rode wijn gebruiken voor je gezicht? Dat heb je waarschijnlijk niet eerder gehoord. To bad, want rode wijn is hartstikke goed voor je huid!

Wie had dat gedacht? Rode wijn is niet alleen lekker, maar gaat ook nog eens huidveroudering tegen. Trek die wijnfles maar uit de kast en ontkurk ‘m snel. Wijnen, wijnen!

Rode wijn voor de huid

Rode wijn is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens super goed voor je huid. Het blijkt dat rode wijn verouderingseffecten tegengaat (Hallo jong bloempje!). Dit komt door het stofje polyfenolen. Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je een glas rode wijn in je gezicht mikt. Want dat heeft niet zoveel effect. Maar je kunt wél het rode wijn-gezichtsmasker maken. En nog één glaasje (of meer) inschenken voor de ontspanning 😉

Het gezichtsmasker

Voor het masker heb je maar twee ingrediënten nodig, namelijk: Griekse yoghurt en rode wijn. Neem van beide ingrediënten twee eetlepels, meng dit goed door elkaar en breng het mengsel aan op de huid. Laat het masker 10 minuten intrekken en verwijder het daarna met lauw water.

Tadaaa, wijnen met je vriendinnen was nog nooit zo leuk. Wij zeggen: santé!

Bron: Girlscene | Beeld: iStock