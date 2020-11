Teut onder werktijd: door deze rode wijn thee krijg je geen hoofdpijn

Een lekkere kop thee gaat er met deze koude temperaturen wel in. Maar wat als we je zeggen dat je dit drankje met je favoriete alcoholische versnapering kunt combineren? Ja, echt. Er bestaat nu namelijk rode wijn thee. Proost!

Nee geen grappen, door deze thee waan je je even als een god(in) in Frankrijk. Niet alleen ruikt de warme kop namelijk naar Merlot, ook smaakt je drankje nog eens exact naar de wijn. Maar wel met een kleine kanttekening: er zit geen alcohol in.

Rode wijn thee

Voor de een een teleurstelling, voor de ander misschien wel dé uitkomst tegen die heftige kater. Plus: je kunt dan heerlijk wijnen, wijnen, wijnen onder kantoortijd zonder daadwerkelijk teut te worden. Martien Meiland zou trots op je zijn. Wel de lusten, niet de lasten, zullen we maar zeggen. Wat goeeeeddd!

Kopen, kopen, kopen

Ja, wij willen nu ook zo snel mogelijk weten waar we dit kunnen halen. Goed nieuws: deze website in Nederland verkoopt het gewoon. Waarom het precies een ‘mannenkado’ genoemd wordt, zijn we nog niet helemaal achter. Hoe dan ook, super leuk om cadeau te doen of te krijgen, zeker met de aanstaande feestdagen bijna om de hoek!

