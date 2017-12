Dit roze drankje is perfect voor die gin-tonicavond met je vriendinnen

Zijn jij en je vriendinnen ook altijd te porren voor een avondje gin-tonics drinken? Om jullie borrel nights nog beter te maken bestaat er roze tonic, waarmee je je favo drankje óók nog eens je favo kleur krijgt. Willen we. Nu!

Het bekende tonicmerk Fever Tree heeft sinds deze zomer ook een roze variant in haar assortiment. Naast dat deze tonic letterlijk te mooi is om waar te zijn, maken de ingrediënten ‘m ook echt bijzonder. Door de combinatie van angostura schors, cinchonaboom, exotische kruiden, frisse citrus, vanille uit Madagascar, gember uit Chocin, kardemom uit Guatemala, kinine uit Congo met zacht bronwater, ontstaat er een unieke en frisse smaak. Eentje die perfect gecombineerd kan worden met een robuuste gin. En laten we daar nou net dol op zijn. Ook voor wie geen alcohol drinkt is deze tonic een aanrader, hij is namelijk ook heerlijk zonder gin.

Hoe je nou die perfecte gin-tonic maakt? Fever Tree deelt hieronder een toprecept met ons. Doordat het recept simpel is, blijft de kwaliteit van de drankjes hoog en proef je de combinatie van de smaken goed.

Dit heb je nodig voor de classic pink gin-tonic:

Een flesje Fever – Tree Aromatic Tonic Water

50 ml robuuste gin ( zoals Tranqueray of Plymouth Gin)

Citroenschil

Verse ijsblokjes

Zo maak je het:

Maak je classic pink gin-tonic in een longdrinkglas gevuld met ijs. Schenk de gin en Aromatic Tonic Water eroverheen en maak af met een citroenschil als garnering. Een heerlijk frisse, roze twist op je favo drankje!

De roze Aromatic Tonic Water is nu verkrijgbaar in de supermarkt en slijterij.