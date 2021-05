Een uitstapje naar de Afghaanse keuken is verrassend lekker. Denk: kruidige smaken met een frisse twist. Het heerlijke recept voor een Salaath Afghani.

Doe alle ingrediënten, behalve de limoenen, in een grote kom en schep alles om. Meng het limoensap met 1 tl zout en druppel over de salade. Leg de extra limoenpartjes er op.

De Afghaanse keuken

Wie niet bekend is met de Afghaanse keuken, krijgt in Parwana een perfect inkijkje in de cultuur én traditionele gerechten. De rode draad door het boek is de familie Ayubi, die met hun restaurant in het Australische Adelaide de smaken, geuren en gewoonten van de Afghaanse keuken hoopt door te geven. Met dit kookboek heeft dochter Durkhanai precies dezelfde missie.

€ 27,99 Uitgeverij Becht

