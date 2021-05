Door déze cocktail krijgen we weer helemaal zin in de zomer. Na de Gin-Tonic en de Radler ijsjes, is er nu weer een nieuwe combinatie tussen cocktails en ijs. Namelijk: de Sangria slushie! Heerlijk om tijdens die warme zomerdagen even lekker af te kunnen koelen.

Sangria slushie

Wie vroeger al dol was op de heerlijke slush puppies, zal deze volwassen variant hierop helemaal geweldig vinden. De Sangria slushie combineert namelijk twee van onze favorieten: de lekkere, verkoelende slushie en de heerlijke smaak (en alcohol natuurlijk) van de Sangria. Dus haal die blender maar snel tevoorschijn, want dit recept moet je zeker weten hebben geprobeerd!

Benodigdheden

250 gram bevroren rood fruit

1 sinaasappel

250 ml rode wijn

2 theelepels honing

Rood fruit voor de garnering

IJsklontjes

Met het doen van de boodschappen is het meeste werk eigenlijk al gedaan. Haal vervolgens alleen nog de schil van de sinaasappel af. Doe deze samen met het rode fruit, de rode wijn, de honing en de ijsklontjes in een blender. Stel deze in op het smoothie programma. En voilà, je Sangria slushie is klaar. Je kan deze vervolgens nog garneren met aardbeien, frambozen en blauwe besjes, voor een extra feestje. Enjoy!

