Say hello to a new winning team: Kwarktaart met grapefruit

Spaghetti met vongole is een bekend gevalletje never change a winning team. Maar ken je kwarktaart met grapefruit al?

Productie Valérie Ntantu Tekst Sabrina Fauda-Rôle Foto’s Akiko Ida

Kwarktaart met grapefruit

Bereidingstijd: 6 uur en 30 minuten

Dit heb je nodig voor 8 personen

250 g speculaasjes • 150 g gesmolten boter • 2 (biologische) grapefruits • 4 g agar-agar • 120 g poedersuiker • 250 g mascarpone • 600 g verse roomkaas

Verkruimel de speculaas en meng het kruim met de gesmolten boter. Druk het mengsel uit op de bodem van een springvorm (26 cm doorsnede) die je met bakpapier hebt bekleed. Zet hem in de vriezer. Pers 1 grapefruit uit en schil de andere, snijd de parten vruchtvlees tussen de vliesjes uit en duw ze met de vingertoppen in een zeef boven een kom om het sap op te vangen. Hak de schil ragfijn. Doe het opgevangen uitgeperste sap van beide grapefruits in een pan met de agar-agar en de gehakte schil. Breng het al roerend op halfhoog vuur aan de kook, laat het 1 minuut koken, neem de pan van het vuur en roer de poedersuiker door het sap. Roer de mascarpone en de verse roomkaas door elkaar en meng beetje bij beetje het gebonden sap door het mascarponemengsel. Meng het gerafelde grapefruitvruchtvlees erdoor en haal de vorm uit de vriezer. Giet het mascarponemengsel op de speculaasbodem. Zet de vorm 4 uur in de vriezer en daarna minstens 2 uur voor het serveren in de koelkast. Open de springvorm en schuif de kwarktaart van het bakpapier af op een mooie schaal voordat je ’m aansnijdt.

Alles is te leren

In het kookboek De keuken van A tot Z wordt elk ingrediënt uitgebreid beschreven: soorten, oorsprong, smaak, textuur, verkrijgbaarheid, noem maar op. O ja, en daar horen fijne recepten bij.

De keuken van A tot Z door Sabrina Fauda-Rôle (Fontaine Uitgevers € 34,99)

