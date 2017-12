Say what? Champagne uit plastic smaakt écht anders dan uit glas (en dit is waarom)

Nog een klein maandje en het is zover. Dan breekt 2018 aan en mogen we weer een avond ongegeneerd zoveel oliebollen en champagne naar binnen werken als we willen. Hopelijk voor jou doe je dat op een feestje waar de champi in echte glazen geserveerd wordt.

Dat bubbels lekkerder smaken uit een chic glas dan uit een plastic beker, moge duidelijk zijn. We dachten echter altijd dat dit vooral tussen onze oren zat. Niets blijkt minder waar, want er is wetenschappelijk bewezen dat de smaak van champagne daadwerkelijk verandert wanneer die in een wegwerpbeker zit. Dat komt doordat de bubbels in plastic bekers langer aan de randen kleven, waardoor ze groter worden. Dit tast de smaak van de drank aan. Dit geldt overigens niet alleen voor champi, maar ook voor cava en andere mousserende wijnen.

Voor het onderzoek bestudeerde een team wetenschappers verschillende soorten glazen en bekers mousserende wijnen in een lab. Zelfs als je een harde, plastic beker in de vorm van een champagneglas gebruikt, wordt de smaak van de drank beïnvloedt. ‘Het proces waarbij bubbels worden gevormd is bij plastic helemaal anders dan bij glas,’ vertelt hoofdonderzoeker Kyle S. Pratt van de universiteit van Texas.

Weg met die plastic glazen, dus. Cheers!

Bron Independent | Beeld Shutterstock