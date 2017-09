Say what?! In Japan eten ze sushi van rauwe kip

Rauwe kip eten? We kijken wel uit. Van niet goed doorbakken kip kan je namelijk behoorlijk ziek worden. In Japan kan het echter nooit gek genoeg en eten ze nu sushi en sashimi van het rauwe dierenvlees.

De kipsashimi en -sushi wordt torisashi genoemd en wordt bereid door dunne reepjes te snijden van de binnenkant van de kippenborst. Dit wordt tien seconden gegaard en vervolgens geserveerd.

Volgens de restaurants zou dit deel van de kip het minste bacteriën bevatten. Ook zouden zij met kleine kippenboeren werken om te zorgen dat er alleen verse kip wordt gebruikt.

Ondanks de maatregelen van de restaurants is het risico van de besmetting er nog steeds, zegt het Voedingscentrum tegen Editie NL. ‘Het is niet verstandig om kip te eten die niet helemaal gaar is. Op rauwe kip en gevogelte kunnen nu eenmaal ziekteverwekkers voorkomen,’ zegt Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum. De gevaarlijkste bacteriën zijn salmonella en campylobacter. ‘Vooral voor ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde weerstand brengt het eten van kip, al is het maar voor een deel besmet, het risico met zich mee dat je er flink ziek van kunt worden.’

Bron Editie NL | Beeld Instagram