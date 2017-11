Say what? Kaasthee verovert de wereld

Move over, aardbeien- of groene thee. Sinds kort bestaat er een wel héél bijzonder soort thee – en laten we eerlijk zijn: de meningen zijn erover verdeeld. Maak kennis met kaasthee.

Kaas en thee, het is waarschijnlijk geen combinatie die gauw in je hoofd opkomt. Toch is dit nieuwe drankje in sommige Aziatische landen écht een ding. De trend is inmiddels ook overgewaaid naar de Verenigde Staten. Maar wat is dat eigenlijk, kaasthee? Precies wat je erbij voorstelt: thee met daarop een lekkere dikke schuimende laag kaas. Daarnaast kun je er ook chocola of groentheepoeder naar smaak aan toevoegen.

In Nederland hebben we nog geen kaasthee gespot, maar wie weet dat de trend ook onze kant op komt. Kan jij niet wachten om het te proberen? Zo maak je zelf kaasthee:

Kook water en voeg hier een zakje thee aan toe Laat de thee eventueel afkoelen (dit hoeft niet) Meng gecondenseerde melk en roomkaas en voeg dit toe

Voilà, daar is ie dan: je eigen kop kaasthee.

Bron: AD | Beeld: iStock